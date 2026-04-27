Хаби Алонсо может возглавить клуб АПЛ

Лондонский "Челси" начал процесс поиска нового полноценного главного тренера после ухода Лиама Росеньора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, работа клуба по подбору кандидата находится на начальном этапе. В шорт-листе "синих" значатся Андони Ираола, Марку Силва и Хаби Алонсо.

Отмечается, что Ираола покинет "Борнмут" по окончании сезона, тогда как контракт Силвы с "Фулхэмом" истекает в конце июня. Алонсо, в свою очередь, с середины января остается без клуба после ухода из "Реала".

На данный момент "Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.