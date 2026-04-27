Хаби Алонсо может возглавить клуб АПЛ

27 Апреля 2026 20:10
Лондонский "Челси" начал процесс поиска нового полноценного главного тренера после ухода Лиама Росеньора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, работа клуба по подбору кандидата находится на начальном этапе. В шорт-листе "синих" значатся Андони Ираола, Марку Силва и Хаби Алонсо.

Отмечается, что Ираола покинет "Борнмут" по окончании сезона, тогда как контракт Силвы с "Фулхэмом" истекает в конце июня. Алонсо, в свою очередь, с середины января остается без клуба после ухода из "Реала".

На данный момент "Челси" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

