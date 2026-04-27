У Арбелоа возникли разногласия с испанскими игроками "Реала"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа столкнулся с внутренними проблемами в команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, у специалиста возникло напряжение в отношениях с испанским костяком мадридского клуба. Отмечается, что разногласия появились даже с капитаном команды Дани Карвахалем.

Ранее в СМИ сообщалось, что Арбелоа исключил из заявки полузащитника Дани Себальоса после конфликта.

На прошлой неделе "Реал" сыграл вничью с "Бетисом" на выезде - 1:1. По итогам тура отставание мадридцев от лидирующей "Барселоны" увеличилось до 11 очков. Следующий матч команда проведет 3 мая против "Эспаньола".