Фанаты "Арсенала" попросили Сане уговорить Гвардиолу

Болельщики лондонского "Арсенала" вновь привлекли внимание нестандартной акцией на фоне чемпионской гонки в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz, на этот раз фанаты обратились к бывшему игроку "Манчестер Сити" Лерою Сане, который сейчас выступает за "Галатасарай". Поклонники "канониров" в шутливой форме попросили немецкого футболиста связаться с главным тренером "Сити" Пепом Гвардиолой. По замыслу болельщиков, Сане должен был попросить испанского специалиста "уступить" чемпионский титул команде Микеля Артеты.

Видео с этим обращением быстро распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди футбольных фанатов. Одни восприняли инициативу как удачную шутку, другие — как показатель напряженной борьбы за золото АПЛ.

Напомним, "Арсенал" и "Манчестер Сити" продолжают конкурировать за первое место в чемпионате Англии.