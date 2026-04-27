Стивен Джеррард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб

Бывший капитан "Ливерпуля" и экс-наставник ряда клубов Стивен Джеррард может вернуться к тренерской работе уже в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz, английский специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера "Бернли".

Команда досрочно потеряла шансы сохранить место в Английской Премьер-лиге (АПЛ) и следующий сезон проведет в Чемпионшипе. Руководство клуба, по данным источника, намерено начать перестройку после вылета и ищет нового тренера, способного быстро вернуть команду в элиту английского футбола.

Сейчас Джеррард остается без работы. Последним местом работы специалиста был саудовский "Аль-Иттифак", который он покинул в январе прошлого года. Ранее Джеррард также тренировал шотландский "Рейнджерс", с которым выиграл чемпионат страны, а также английскую "Астон Виллу".

Отметим, что за четыре тура до конца сезона "Бернли" с 20 очками находится в нижней части таблицы АПЛ и уже лишился шансов на спасение.