Сборная Азербайджана U17 победила Казахстан на турнире УЕФА

Юношеская сборная Азербайджана по футболу U17 одержала первую победу на Турнире развития УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, во втором матче соревнований команда Агиля Набиева обыграла сверстников из Казахстана.

Встреча прошла на стадионе "Намыс" в казахстанском Шымкенте. Основное время завершилось вничью — 1:1. Единственный гол в составе азербайджанской команды на 18-й минуте забил Руслан Гулиев. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты Азербайджана — 4:2.

Ранее сборная Азербайджана U17 уступила России со счетом 0:5.

Заключительный матч турнира команда проведет 30 апреля против сборной Пакистана.