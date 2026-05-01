Симоне Индзаги: "Честно говоря, я не скучаю по Италии"

Главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги заявил, что не скучает по Италии после переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 50-летний специалист доволен новым этапом карьеры и бытом в Эр-Рияде. Для Индзаги это первый опыт работы за пределами Италии, где до этого он тренировал "Лацио" и "Интер".

Индзаги отметил: "Честно говоря, я не скучаю по Италии. С момента приезда в Эр-Рияд я возвращался домой всего на четыре дня. Моя семья здесь, родители и друзья часто приезжают ко мне, поэтому я не чувствую тоски по дому".

Тренер живет с семьей в закрытом жилом комплексе и отдельно выделяет уровень организации вокруг клуба. По словам Индзаги, в Саудовской Аравии он получил спокойную рабочую среду после напряженного периода в "Интере": "Здесь все отлично организовано - и в быту, и в клубе. В комплексе хорошие условия, есть американская школа для детей. Я тоже учу английский".

Отметим, что Индзаги возглавил "Аль-Хиляль" летом 2025 года после ухода из "Интера". Итальянский специалист покинул миланский клуб вскоре после поражения от "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.