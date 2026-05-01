Деклану Райсу грозит дисквалификация: УЕФА может наказать игрока за критику судейства

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс может оказаться под дисциплинарным расследованием УЕФА после высказываний по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times.

Первая встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1: команды обменялись голами с пенальти — отличились Хулиан Альварес и Виктор Дьекереш. Ключевой эпизод произошел во втором тайме, когда арбитр Данни Маккели сначала назначил 11-метровый в пользу "Арсенала", но затем отменил решение после вмешательства VAR.

После игры Деклан Райс раскритиковал эпизод. По информации источника, УЕФА рассматривает возможность открытия дела, а игроку может грозить дисквалификация.

Ответная встреча команд состоится 5 мая в Лондоне.