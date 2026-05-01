Три футболиста "ПСЖ" номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) объявил номинантов на звание лучшего игрока нынешнего сезона Лиги 1.

Как сообщиет İdman.Biz, на награду претендуют три футболиста "ПСЖ": нападающий Усман Дембеле, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Витинья. В число номинантов также вошли нападающий "Марселя" Мэйсон Гринвуд и нападающий "Ланса" Флорьян Товен.

"Каждые выходные они превращают игру в зрелище, а мяч — в магию", — написано в аккаунте UNFP на странице в социальной сети X.

После 30 матчей чемпионата Франции "ПСЖ" набрал 69 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился "Ланс", заработавший 63 очка.