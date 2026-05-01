1 Мая 2026
RU

Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола за игру на ставках

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2026 01:35
26
Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола за игру на ставках

Капитан и полузащитник "Фенербахче" Мерт Яндаш дисквалифицирован на год за игру на ставках. Данное решение принял Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет (PFDK). Как передает İdman.Biz, об этом информирует официальный сайт Турецкой футбольной федерации (TFF).

В декабре 2025 года Яндаш был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам. В феврале 2026 года ему были предъявлены обвинения. Сообщалось, что футболист мог получить тюремный срок до 17 лет и 10 месяцев. В начале апреля Яндаш был освобожден после четырехмесячного заключения в тюрьме.

Яндаш играет за "Фенербахче" с лета 2020 года. За этот период 31-летний полузащитник принял участие в 149 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

