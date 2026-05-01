Инфантино заявил о намерении участвовать в выборах президента ФИФА в 2027 году

Президент ФИФА Джанни Инфантино на 76-и конгрессе ФИФА в Канаде объявили о намерении принять участие в выборах главы организации в 2027 году, сообщает İdman.Biz.

"Период выборов президента ФИФА начинается сегодня. Для меня это честь. Хочу сказать вам, представителям делегаций, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в следующем году", — сказал Инфантино.

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 2019 года. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря УЕФА.