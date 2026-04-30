30 Апреля 2026 23:30
Юрген Клопп больше не является кандидатом на пост тренера "Реала" - СМИ

В мадридском "Реале" высоко ценят навыки немецкого специалиста Юргена Клоппа, однако больше не рассматривают его в качестве кандидата на пост главного тренера "сливочных". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По информации источника, Клопп ждет назначения в сборную Германию, но с уважением относится к работе нынешнего тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана. До предоставления возможности возглавить сборную Германии Клопп намерен продолжать исполнять обязанности спортивного директора группы Red Bull.

Ранее СМИ подчеркивали, что Клопп является одной из главных кандидатур на должность главного тренера в "Королевском клубе".

