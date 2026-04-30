Крайний нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на аккаунт соревнования на странице в социальной сети X.

Французский вингер отметился дублем и результативной передачей в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией", в котором парижане победили со счетом 5:4.

В голосовании Дембеле опередил нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Напомним, "матрасники" сыграли вничью с "Арсеналом" — 1:1.

Ответный матч "Баварии" и "ПСЖ" состоится 6 мая. Игра пройдет на стадионе "Арена Мюнхен". Финал нынешнего розыгрыша турнира сыграют на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.