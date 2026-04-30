RU

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2026 16:31
31
Майкл Джексон вернулся в "Бернли" вместо Скотта Паркера

Английский "Бернли" официально подтвердил рокировку в тренерском штабе: вслед за уходом Скотта Паркера исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Джексон. Для 52-летнего специалиста это уже не первый опыт экстренного спасения команды — его возвращение к рулю "бордовых" воспринято как попытка вернуть в раздевалку атмосферу свободы, которая помогала клубу в прошлые годы.

Как сообщает İdman.Biz, Джексон считается в структуре клуба мастером "психологической разгрузки". В свой прошлый приход, сменив многолетнего наставника Шона Дайча, Майкл за короткий срок сумел преобразить игру команды. Тогда он признался игрокам, что не собирается перегружать их сложной тактикой, и сделал ставку на индивидуальное мастерство. Под его руководством "Бернли" отказался от жесткого олдскульного стиля и перешел к более вариативному владению мячом, что позволило Джексону даже получить награду "Лучший тренер месяца в АПЛ" в апреле 2022 года.

Текущая задача Джексона — стабилизировать результаты, которые при Паркере стали слишком непредсказуемыми. Руководство клуба вновь рассчитывает на "эффект Джексона", когда с команды снимают "жмущий поводок", позволяя лидерам коллектива брать на себя больше ответственности.

İdman.Biz
Тэги:

