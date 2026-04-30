30 Апреля 2026 17:45
Фернандо Муслера спас "Эстудиантес" в матче Кубка Либертадорес против "Фламенго"

Голкипер уругвайского футбольного клуба "Эстудиантес" Фернандо Муслера продемонстрировал очередное выдающееся выступление в рамках Кубка Либертадорес.

Как сообщает İdman.Biz, вратарь стал главным героем встречи с бразильским "Фламенго", совершив впечатляющий двойной сейв, который спас его команду от поражения.

39-летний игрок сборной Уругвая стал непреодолимой преградой для одного из главных фаворитов турнира. Именно благодаря его последовательным спасениям хозяевам поля удалось завершить матч против принципиального соперника вничью.

