Карлос Винисиус не забил три пенальти в одном матче за "Гремио" - ВИДЕО

Нападающий бразильского "Гремио" Карлос Винисиус стал антигероем матча группового этапа Южноамериканского кубка (Copa Sudamericana) против чилийского клуба "Палестино". Бразильский футболист, ранее выступавший за турецкий "Галатасарай", трижды не сумел реализовать пенальти в рамках одной игры, а его забитый гол был отменен после вмешательства системы VAR.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент начался на 11-й минуте встречи, когда "Гремио" получил право на 11-метровый удар. Винисиус подошел к точке, но его первый удар парировал голкипер соперника Себастьян Перес. После проверки VAR выяснилось, что вратарь преждевременно сошел с линии, и судья назначил пересдачу. Во второй попытке бразилец угодил в штангу. В третьем подходе у игрока поскользнулась нога, и голкипер вновь отразил удар, не позволив мячу пересечь линию ворот.

Неудачи нападающего продолжились во втором тайме. На 78-й минуте Винисиус все же отправил мяч в сетку ворот "Палестино", однако после видеоповтора гол был аннулирован из-за игры рукой в фазе атаки, предшествовавшей взятию ворот.