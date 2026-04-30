2 Мая 2026
Объявлена команда недели Лиги чемпионов

30 Апреля 2026 19:42
Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовал символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования, сообщает İdman.Biz.

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Деотшанкюль Юпамекано ("Бавария"), Марк Пубиль ("Атлетико" Мадрид).

Полузащитники: Витинья ("ПСЖ"), Жоау Невеш ("ПСЖ"), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Майкл Олисе ("Бавария").

Нападающие: Луис Диас ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ".

İdman.Biz
