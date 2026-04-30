Фаната-расиста, оскорблявшего Рашфорда, приговорили к девяти месяцам тюрьмы

Болельщик "Реал Овьедо", оскорблявший Маркуса Рашфорда на расовой почве, приговорен к девяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Touchline. Фанат выкрикивал расистские оскорбления в адрес англичанина во время исполнения им углового удара. Это было запечатлено на камеру.

По данным источника, болельщик может избежать ареста в случае выплаты штрафа в размере € 2 тыс., а также прохождения обязательной программы по борьбе с расизмом и получении трехлетнего запрета на посещение футбольных стадионов.

Маркус Рашфорд выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" с лета 2025 года.