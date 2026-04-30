"Интер" выиграл у "Ювентуса" борьбу за Гульельмо Викарио

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Италии Гульельмо Викарио близок к переходу в "Интер".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, "нерадзурри" несколько месяцев вели переговоры с 29-летним голкипером и наконец успешно согласовали условия личного контракта.

Отмечается, что игроком активно интересовался "Ювентус", но Викарио дал понять, что предпочел бы продолжить карьеру в "Интере".

В текущем сезоне Викарио пропустил 65 голов в 43 матчах "Тоттенхэма" во всех турнирах, но не выходит на поле с 22 марта после операции по удалению грыжи.