Исмаила Сарр в игре с "Шахтером" забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций

Полузащитник "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр отличился на 21-й секунде в первом матче полуфинала Лиги конференций с украинским "Шахтером". Встреча идет в эти минуты. Тем самым Сарр забил самый быстрый гол в истории турнира, сообщает İdman.Biz.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдет на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования "Шахтер" по сумме двух встреч победил "АЗ Алкмар" со счетом 5:2. На аналогичном этапе состязания "Кристал Пэлас" по сумме двух матчей одолел "Фиорентину" со счетом 4:2.