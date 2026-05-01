1 Мая 2026 00:24
Исмаила Сарр в игре с "Шахтером" забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций

Полузащитник "Кристал Пэлас" Исмаила Сарр отличился на 21-й секунде в первом матче полуфинала Лиги конференций с украинским "Шахтером". Встреча идет в эти минуты. Тем самым Сарр забил самый быстрый гол в истории турнира, сообщает İdman.Biz.

Ответный матч между командами состоится 7 мая. Он пройдет на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне.

На стадии 1/4 финала соревнования "Шахтер" по сумме двух встреч победил "АЗ Алкмар" со счетом 5:2. На аналогичном этапе состязания "Кристал Пэлас" по сумме двух матчей одолел "Фиорентину" со счетом 4:2.

İdman.Biz

Новости по теме

Полуфинал Лиги конференций: "Райо Вальекано" обыграл "Страсбур" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:15
Мировой футбол

Полуфинал Лиги конференций: "Райо Вальекано" обыграл "Страсбур" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Алемао
Полуфинал ЛЕ: "Ноттингем Форест" победил "Астон Виллу", "Брага" обыграла "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:58
Мировой футбол

Полуфинал ЛЕ: "Ноттингем Форест" победил "Астон Виллу", "Брага" обыграла "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответные матчи состоятся 7 мая
Юрген Клопп больше не является кандидатом на пост тренера "Реала" - СМИ
30 Апреля 23:30
Мировой футбол

Юрген Клопп больше не является кандидатом на пост тренера "Реала" - СМИ

Клопп ждет назначения в сборную Германию
Фаната-расиста, оскорблявшего Рашфорда, приговорили к девяти месяцам тюрьмы
30 Апреля 20:56
Мировой футбол

Фаната-расиста, оскорблявшего Рашфорда, приговорили к девяти месяцам тюрьмы

Болельщик может избежать ареста в случае выплаты штрафа
"Интер" выиграл у "Ювентуса" борьбу за Гульельмо Викарио
30 Апреля 20:40
Мировой футбол

"Интер" выиграл у "Ювентуса" борьбу за Гульельмо Викарио

"Нерадзурри" несколько месяцев вели переговоры с 29-летним голкипером
Объявлена команда недели Лиги чемпионов
30 Апреля 19:42
Мировой футбол

Объявлена команда недели Лиги чемпионов

Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ"

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата