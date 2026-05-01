СМИ назвали футболистов, которых "Барса" готова продать в ближайшее трансферное окно

1 Мая 2026 01:55
СМИ назвали футболистов, которых "Барса" готова продать в ближайшее трансферное окно

"Барселона" готова продать защитников Алекса Бальде и Жюля Кунде грядущим летом. "Сине-гранатовым" необходимо получить прибыль от продаж, чтобы приобрести новых игроков. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб намерен попытаться совершить несколько крупных трансферов, не сильно меняя при этом костяк команды. На рынке есть значительный интерес как к Бальде, так и к Кунде. В частности, интерес к Бальде проявляет "Манчестер Юнайтед". "Барселона" считает, что защитник может стоить более € 50 млн.

Кунде счастлив в клубе и не хочет покидать его. Но "сине-гранатовые" дали понять, что выслушают предложение о его возможном трансфере, если оно поступит.

