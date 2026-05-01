1 Мая 2026
"Фенербахче" надеется подписать Мохамеда Салаха

1 Мая 2026 06:20
"Фенербахче" надеется подписать Мохамеда Салаха

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание A Spor, в подписании футболиста заинтересован турецкий "Фенербахче". По данным источника, руководство стамбульцев уже провело две встречи с агентами игрока.

Позицию клуба на переговорах представлял член правления "Фенербахче" Эртан Торуногуллары. Сообщается, что сторона египтянина запросила для своего клиента зарплату в размере € 20 млн в год. Также стороны договорились о третьей встрече, которая пока не состоялась.

Контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года, однако футболист уже объявил о своем уходе из английской команды в конце сезона.

İdman.Biz
Новости по теме

Три футболиста "ПСЖ" номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1
05:50
Мировой футбол

Три футболиста "ПСЖ" номинированы на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

После 30 матчей чемпионата Франции "ПСЖ" набрал 69 очков и занимает первое место
"Бавария" предлагает Нойеру новый контракт
03:50
Мировой футбол

"Бавария" предлагает Нойеру новый контракт

В текущем сезоне Нойер принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах
Инфантино заявил о намерении участвовать в выборах президента ФИФА в 2027 году
02:20
Мировой футбол

Инфантино заявил о намерении участвовать в выборах президента ФИФА в 2027 году

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 2019 года
СМИ назвали футболистов, которых "Барса" готова продать в ближайшее трансферное окно
01:55
Мировой футбол

СМИ назвали футболистов, которых "Барса" готова продать в ближайшее трансферное окно

Интерес к одному из игроков проявляет "Манчестер Юнайтед"
Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола за игру на ставках
01:35
Мировой футбол

Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола за игру на ставках

В декабре 2025 года игрок был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам
Полуфинал Лиги конференций: "Райо Вальекано" обыграл "Страсбур" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:15
Мировой футбол

Полуфинал Лиги конференций: "Райо Вальекано" обыграл "Страсбур" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Алемао

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата