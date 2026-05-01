"Фенербахче" надеется подписать Мохамеда Салаха

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание A Spor, в подписании футболиста заинтересован турецкий "Фенербахче". По данным источника, руководство стамбульцев уже провело две встречи с агентами игрока.

Позицию клуба на переговорах представлял член правления "Фенербахче" Эртан Торуногуллары. Сообщается, что сторона египтянина запросила для своего клиента зарплату в размере € 20 млн в год. Также стороны договорились о третьей встрече, которая пока не состоялась.

Контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года, однако футболист уже объявил о своем уходе из английской команды в конце сезона.