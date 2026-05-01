1 Мая 2026
RU

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2026 03:50
13
"Бавария" предлагает Нойеру новый контракт

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер может продлить контракт с клубом. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X, вратарь рассчитывает подписать новое соглашение, а его агент уже провел предварительные переговоры с мюнхенцами.

По данным источника, "Бавария" предлагает Нойеру новый контракт до 2027 года. Соглашение с 40-летним голкипером пока не достигнуто. Отмечается, что сменщик Нойера в "Баварии" Йонас Урбиг получит еще больше игрового времени в следующем сезоне.

В текущем сезоне Нойер принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах. Урбиг появился на поле в 16 встречах. Еще одну игру провел третий вратарь немецкой команды Свен Ульрайх.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Инфантино заявил о намерении участвовать в выборах президента ФИФА в 2027 году
02:20
Мировой футбол

Инфантино заявил о намерении участвовать в выборах президента ФИФА в 2027 году

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 2019 года
СМИ назвали футболистов, которых "Барса" готова продать в ближайшее трансферное окно
01:55
Мировой футбол

СМИ назвали футболистов, которых "Барса" готова продать в ближайшее трансферное окно

Интерес к одному из игроков проявляет "Манчестер Юнайтед"
Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола за игру на ставках
01:35
Мировой футбол

Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола за игру на ставках

В декабре 2025 года игрок был задержан в рамках расследования по договорным матчам и ставкам
Полуфинал Лиги конференций: "Райо Вальекано" обыграл "Страсбур" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:15
Мировой футбол

Полуфинал Лиги конференций: "Райо Вальекано" обыграл "Страсбур" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Алемао
Полуфинал ЛЕ: "Ноттингем Форест" победил "Астон Виллу", "Брага" обыграла "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:58
Мировой футбол

Полуфинал ЛЕ: "Ноттингем Форест" победил "Астон Виллу", "Брага" обыграла "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответные матчи состоятся 7 мая
Исмаила Сарр в игре с "Шахтером" забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций
00:24
Мировой футбол

Исмаила Сарр в игре с "Шахтером" забил самый быстрый гол в истории Лиги конференций

Встреча идет в эти минуты

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
28 Апреля 15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата