Зарплата € 6 млн и бонусы: стали известны детали предложения "Ювентуса" Левандовскому

1 Мая 2026 08:12
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассматривает возможный переход в "Ювентус" в качестве предпочтительного варианта для продолжения карьеры. Польским форвардом также интересуется "Милан". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб предлагает 37-летнему футболисту контракт, рассчитанный на год, с зарплатой в размере € 6 млн, а также бонусы, зависящие от спортивных достижений.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

