1 Мая 2026
Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"

1 Мая 2026 12:26
Вратарь "Нефтчи": "Ударов по нашим воротам было не так много"

Вратарь футбольного клуба "Нефтчи" Эмиль Балаев заявил, что команда смогла сделать выводы после крупного поражения от "Карабаха" и заслужила победу в перенесенном матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Ребята отдали все силы за каждый участок поля. Мы хорошо боролись всей командой. К предыдущему матчу с "Карабахом" тоже готовились, но есть человеческий фактор: где-то может не получиться. Тогда мы не смогли на сто процентов выполнить установку тренера, а в этот раз, слава Богу, сделали максимум и победили", - сказал Балаев в интервью futbolinfo.az.

Голкипер подчеркнул, что долго не получал игровой практики, но тренерский штаб доверил ему место в стартовом составе. По словам Балаева, победа стала результатом не только его действий, но и общей работы команды в обороне.

"Я долго не играл, и сразу сделать сейв в матче с "Карабахом" - это, конечно, приятно. Но если говорить честно, ударов по нашим воротам было не так много. С теми мячами, которые летели ко мне, я старался справиться, а в остальных эпизодах хорошо защищались мои партнеры. Это командная игра, а не индивидуальная борьба. Мы победили как команда, как семья "Нефтчи", - сказал голкипер.

Балаев также прокомментировал автогол Эмиля Бадалова в концовке встречи и отметил, что такие эпизоды являются частью футбола.

Он добавил: "Имя "Нефтчи" достойно побед. Да, была длинная серия без побед над "Карабахом", но я не могу сказать, что будет дальше. Каждый футболист, который приходит в "Нефтчи", должен понимать эту ответственность и бороться на поле".

Отдельно вратарь поблагодарил болельщиков, которые пришли поддержать команду после тяжелого поражения в предыдущей встрече с "Карабахом".

Балаев подчеркнул: "После того поражения нас действительно порадовало, что болельщики пришли и поддержали нас. Пусть продолжают верить в нас, доверять нам и поддерживать, а мы постараемся оправдать эту поддержку".

Говоря о борьбе за еврокубки и предстоящих матчах, голкипер отметил, что "Нефтчи" не должен оглядываться на результаты других команд, включая "Сабах". По его словам, бакинский клуб обязан думать только о собственной игре и в каждом туре бороться за три очка.

