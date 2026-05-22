ФК "Агдаш" допущен к участию во Второй лиге - ОФИЦИАЛЬНО

21 мая состоялось заседание Апелляционного комитета АФФА. На нем была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная футбольным клубом "Агдаш", а также изучены дополнительные документы, представленные руководством команды.

Как сообщает İdman.Biz, ранее, согласно решению Лицензионной комиссии от 8 мая 2026 года, ФК "Агдаш" было отказано в выдаче лицензии для участия в соревнованиях Второй лиги.

Однако после детального обсуждения и анализа новых документов Апелляционный комитет изменил первоначальное решение. Было принято официальное постановление выдать ФК "Агдаш" лицензию, дающую право на участие во Второй лиге Азербайджана в сезоне 2026/2027.