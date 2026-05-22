Курбан Бердыев: "Сезон для "Туран Товуза" считаю успешным"

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал поражение от "Сабаха" (1:2) в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что доволен самоотдачей своих футболистов.

"Получилась интересная игра. К сожалению, мы не смогли реализовать свои голевые моменты. Но это такой матч, после которого я не могу сказать ничего плохого о своих футболистах. Они играли на пределе возможностей. У нас была возможность дать шанс молодым игрокам, и мы выпустили их на поле", - заявил Бердыев.

Наставник также подвел итоги сезона для товузского клуба.

"Я считаю этот сезон успешным. Хотя были матчи, в которых мы потеряли необязательные очки. В раздевалке я поблагодарил футболистов за сезон", - сказал он.

Бердыев подчеркнул, что для борьбы за чемпионство и успешного выступления в еврокубках команде необходимо усиление.

"Очень рад, что руководство клуба ставит максимальные задачи. Это очень важно и повышает ответственность. Этот сезон показал, что необходимо укреплять состав. "Сабах" это доказал. Они собрали очень сильную команду, у них хороший главный тренер, и в итоге они стали чемпионами. Мы тоже постараемся усилить состав. Но сложно сказать, насколько это позволит наш бюджет. Мы прекрасно понимаем наши финансовые возможности.

Все будет зависеть от усиления состава. А это связано с финансовыми возможностями. Если команда станет сильнее, то и наши шансы в еврокубках будут высокими", - добавил Бердыев.