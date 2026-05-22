22 Мая 2026
RU

Стало известно, сколько "Карабах" заплатил за Закарию Саво

Азербайджанский футбол
Новости
22 Мая 2026 14:33
12
Стало известно, сколько "Карабах" заплатил за Закарию Саво

"Карабах" выплатил шведскому "Юргордену" трансферную компенсацию за нападающего Закарию Саво.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, спортивный директор шведского клуба Боссе Андерсон заявил, что агдамский клуб заплатил за футболиста 500 тысяч евро (около 1 миллиона манатов).

Последний сезон Закария Саво провел в кипрском АЕЛ из Лимасола, однако права на игрока продолжали принадлежать "Юргордену".

Сообщается, что форвард уже прибыл в Азербайджан. После прохождения медицинского обследования трансфер будет официально объявлен.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФК "Агдаш" допущен к участию во Второй лиге - ОФИЦИАЛЬНО
02:10
Азербайджанский футбол

ФК "Агдаш" допущен к участию во Второй лиге - ОФИЦИАЛЬНО

Апелляционный комитет АФФА удовлетворил жалобу клуба
Определились участники плей-офф за право играть в Первой лиге Азербайджана
21 Мая 20:58
Азербайджанский футбол

Определились участники плей-офф за право играть в Первой лиге Азербайджана

"Дифаи" ждет понижение в классе

Рауф Алиев: "В Микелсе собраны все качества, необходимые хорошему нападающему" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
21 Мая 19:52
Азербайджанский футбол

Рауф Алиев: "В Микелсе собраны все качества, необходимые хорошему нападающему" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Эксперт также высоко оценил универсализм Микелса при завершении атак
Президент ФИФА поздравил "Сабах" с историческим чемпионством
21 Мая 17:57
Азербайджанский футбол

Президент ФИФА поздравил "Сабах" с историческим чемпионством - ФОТО

Джанни Инфантино направил письмо президенту АФФА

В Баку пройдет селекционный турнир для юных футболистов
21 Мая 16:42
Азербайджанский футбол

В Баку пройдет селекционный турнир для юных футболистов

Соревнование среди игроков 2013-2014 годов рождения стартует 6 июня

Стало известно, какие иностранные клубы интересуются Эльвином Джафаргулиевым
21 Мая 15:56
Азербайджанский футбол

Стало известно, какие иностранные клубы интересуются Эльвином Джафаргулиевым

"Карабах" требует за защитника 1,5 миллиона евро

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"