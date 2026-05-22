Стало известно, сколько "Карабах" заплатил за Закарию Саво

"Карабах" выплатил шведскому "Юргордену" трансферную компенсацию за нападающего Закарию Саво.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, спортивный директор шведского клуба Боссе Андерсон заявил, что агдамский клуб заплатил за футболиста 500 тысяч евро (около 1 миллиона манатов).

Последний сезон Закария Саво провел в кипрском АЕЛ из Лимасола, однако права на игрока продолжали принадлежать "Юргордену".

Сообщается, что форвард уже прибыл в Азербайджан. После прохождения медицинского обследования трансфер будет официально объявлен.