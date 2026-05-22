Гурбан Гурбанов высказался о выходе в финал Лиги Европы

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над "Сумгайытом" (4:3) в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, наставник агдамского клуба заявил, что считает завершившийся сезон одним из самых успешных в истории команды.

"Поздравляю своих футболистов, несмотря на последний матч сезона, они были очень мотивированы. В целом показали хорошую игру. Получился интересный сезон. Можно сказать, было все, что присуще футболу: победы, поражения, изменения, напряжение. Если мы заставили болельщиков переживать, то просим отнестись к этому с пониманием. Футбол - эмоциональная игра. Сегодня в концовке тоже было напряжение. Это одна из причин, почему футбол любят. Мы должны стараться вести себя спокойнее. Также благодарю наших болельщиков, они и сегодня не оставили нас без поддержки. Вообще весь сезон были рядом с нами. От имени всей команды хочу сказать им спасибо. Немного отдохнем и начнем подготовку к новому сезону. Наверное, будут вопросы по трансферам. Сразу скажу - мы уже работаем", - отметил Гурбанов.

Также Гурбанов высказался о судействе и нагрузке на арбитров по ходу сезона.

"Не хочу говорить о несправедливости. Что касается судейства, для арбитров это был очень тяжелый сезон. В этом году о судьях говорили слишком много. Наверное, и требования выросли. Были настолько напряженные матчи, что им было сложно принимать решения. Практически не осталось никого, кто бы не критиковал судей. Такое количество обсуждений повлияло на них. Я даже думал, что для арбитров будет лучше, если сезон быстрее закончится. В любом случае судейство - очень ответственная работа. Они обязаны принимать осторожные решения, чтобы не ущемить права другой команды. Желаю арбитрам удачи, сил и терпения. Им нужен отдых", - подчеркнул Гурбанов.

Наставник агдамцев особо выделил выступление команды в Лиге чемпионов.

"Если смотреть в целом, это был самый успешный год в истории "Карабаха". Мы набрали очки в Лиге чемпионов, вышли в плей-офф. В основном этапе сыграли против семи разных соперников и прошли дальше. Это исторический результат для нас. Футболисты очень устали. Но, слава Богу, мы справились со своей задачей. До конца февраля в Азербайджане был большой футбол, были большие эмоции. Результаты повысили интерес и к нашим игрокам. Появились предложения, команда начала немного распадаться, но мы нашли силы снова собраться", - сказал он.

Гурбанов также ответил на вопрос о возможном интересе со стороны "Бешикташа".

"Благодарен всем, кто упоминает мое имя. Но у меня есть контракт с "Карабахом", - отметил специалист.

По словам тренера, сезон нельзя считать неудачным, несмотря на потерю чемпионства.

"Иногда мне бывает обидно не за себя, а за футболистов. Они действительно потратили огромное количество сил. Это все было ради азербайджанского футбола. Было время, когда мы только мечтали о групповом этапе Лиги чемпионов. А эти футболисты смогли добиться большего. Этот сезон нельзя называть неудачным. Семь-восемь месяцев в Азербайджане ощущался большой футбол. После матчей мне рассказывали, что в ресторанах и в центре города устанавливали большие экраны и люди смотрели наши игры. Это была большая радость для футбола. Мы с уважением относимся к другим видам спорта, но футбол смотрит весь мир. И у нас были хорошие результаты. Поэтому называть этот сезон неудачным нам не к лицу", - подчеркнул Гурбанов.

Он также добавил:

"TOP-5 клубы Европы играли против нас. Большие клубы интересовались "Карабахом", говорили о нашей команде. Честно говоря, никто не выражал мне недовольства сезоном, наоборот, все благодарили. Думаю, никто не должен быть недоволен нашей игрой. Просто иногда мне было неприятно из-за негативных комментариев в адрес футболистов. Каждый из них вырос в разных условиях, развивался по-своему. И здесь они бились за "Карабах", добивались исторических результатов. Когда было нужно, мы добивались важных побед. Может быть, если бы такие победы были в другой день, они не казались бы настолько ценными. Скажу так: силы без оружия выиграли большую битву", - заявил наставник.

Кроме того, Гурбанов сообщил, что не видит серьезных проблем с бюджетом клуба.

"Мы бы очень хотели делать еще более серьезные шаги, но должны принимать некоторые реалии. Вопрос не только в бюджете. Некоторые футболисты считают, что приехать в Азербайджан, а потом перейти в Европу сложно. Но проблем с бюджетом у нас нет. Мы уже вошли в европейский трансферный рынок и можем платить суммы, которые требуют игроки. Более того, уже и у нас хотят покупать футболистов за определенные деньги", - сказал он.

Также тренер прокомментировал дебют шести молодых футболистов в матче против "Сумгайыта".

"К сожалению, мы не можем постоянно привлекать их к основной команде. Но на каждой тренировке стараемся давать шанс некоторым из них. На сборах тоже предоставим возможность двум-трем футболистам", - отметил Гурбанов.

В завершение главный тренер "Карабаха" ответил на вопрос о возможном выходе команды в финал Лиги Европы.

"Это хорошая мечта. Лига Европы - младший брат Лиги чемпионов. Чтобы сформировать такую команду, нужно время. Но мы будем стараться и делать все возможное, чтобы пройти как можно дальше", - заключил он.