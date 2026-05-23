Гурбан Гурбанов высказался о будущем Джафаргулиева, Шейдаева и Саво

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал возможные кадровые изменения в составе агдамского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, наставник подтвердил, что клуб открыт к переговорам по защитнику Эльвину Джафаргулиеву.

"По игрокам, которые уйдут, будет более подробная информация через один-два дня. Есть вопросы, которые зависят не только от нас. Что касается Эльвина, мы открыты к переговорам. У него есть контракт с клубом. Если трансфер не состоится, будем принимать решение позже. Мы разрешили ему вести переговоры с другими клубами", - заявил журналистам Гурбанов.

Также главный тренер "Карабаха" прокомментировал ситуацию вокруг возможного перехода Закарии Саво.

"По Закарии Саво идут позитивные переговоры. Вероятность трансфера очень высокая", - отметил специалист.

Кроме того, Гурбанов высказался о будущем нападающего Рамиля Шейдаева.

"Что касается Рамиля Шейдаева, решение примем завтра", - сказал наставник агдамского клуба.