"Сабах" стал лучшей командой сезона по игре в обороне

Чемпион Азербайджана "Сабах" завершил сезон-2025/26 с лучшим показателем по пропущенным мячам в Мисли Премьер-лиге по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, команда Валдаса Дамбраускаса пропустила всего 25 голов за чемпионат.

Второе место по этому показателю разделили "Карабах" и "Туран Товуз", пропустившие по 27 мячей.

Больше всего голов в ворота "Сабаха" забил "Араз-Нахчыван" - пять. "Карабах" отличился четырежды, "Сумгайыт" и "Зиря" забили по три мяча.

По два раза ворота чемпиона поражали "Туран Товуз", "Нефтчи" и "Кяпаз". Еще по одному голу "Сабаху" забили "Шамахы", "Имишли", "Карван-Евлах" и "Габала".

При этом именно "Карабах" стал командой, забившей больше всего мячей "Сабаху" в одном матче - три.

Напомним, что "Сабах" завершил сезон на первом месте, набрав 78 очков и впервые в истории став чемпионом Азербайджана.