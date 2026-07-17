Макгрегор призвал букмекеров вернуть ставки после боя с Холлоуэем

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор призвал букмекеров вернуть игрокам ставки, сделанные на его бой с американцем Максом Холлоуэем.

Как сообщает İdman.Biz, поединок прошел в рамках турнира UFC 329 и завершился уже на первой минуте.

Макгрегор, вернувшийся в октагон после пятилетнего перерыва, получил травму ноги и не смог продолжить встречу. Рефери остановил бой спустя 69 секунд после начала первого раунда.

"Бой следует признать несостоявшимся, все ставки нужно вернуть", - написал ирландец в социальных сетях.

По словам Макгрегора, точная степень повреждения станет известна после проведения необходимых медицинских обследований.

Отмечается, что перед поединком многие игроки активно ставили на победу ирландца, поэтому такой исход оказался выгодным для букмекерских компаний.