Мишель Перейра исключен из UFC после поражения в Баку

Бразильский боец смешанных единоборств Мишель Перейра больше не входит в ростер UFC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста MMA Fighting Гильерме Круза, сотрудничество сторон завершилось после турнира UFC в Баку. Перед поединком в столице Азербайджана Перейра подписал с промоушеном контракт только на один бой.

Бразилец выступил в соглавном поединке вечера и уступил Шарабутдину Магомедову единогласным решением судей. Все трое отдали победу его сопернику со счетом 29:28.

После этого UFC не продлил соглашение с Перейрой и исключил его из ростера.

32-летний спортсмен провел в промоушене 16 боев, одержав десять побед при шести поражениях. Он проиграл четыре из пяти последних встреч.

После поединка в Баку Перейра выразил недовольство работой рефери Херба Дина. Бразилец утверждал, что соперник тянул его за волосы и попал пальцем в глаз, однако не был наказан снятием балла.

Бой Перейры и Магомедова был признан лучшим поединком вечера.