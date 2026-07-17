Азербайджанский боец не уступил казахстанцу на турнире в Алматы - ВИДЕО

Азербайджанский боец смешанных единоборств Заур Гаджиев завершил вничью поединок с казахстанским бойцом Артемом Резниковым на турнире ACA 205 в Алматы.

Как сообщает İdman.Biz, трехраундовый бой в легком весе завершился ничьей большинством судейских голосов.

В первом раунде Гаджиев действовал активнее, однако затем соперники много времени провели в клинче. По ходу поединка оба бойца получили рассечения. Во втором отрезке инициативой владел Резников, а в заключительной пятиминутке представитель Азербайджана выглядел предпочтительнее в стойке. В концовке Резников сумел перевести бой в партер, но времени на развитие атаки ему не хватило.

Отметим, что перед турниром Резников не уложился в лимит легкого веса на официальном взвешивании.