Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг

Швейцарский боец UFC Волкан Оздемир получил 16-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает İdman.Biz, в допинг-пробе спортсмена, взятой в феврале, был обнаружен эритропоэтин (EPO), входящий в список запрещенных препаратов.

По словам 36-летнего бойца, он принял препарат по рекомендации врача, рассчитывая ускорить восстановление после травмы.

"Это было мое решение. И это была самая большая ошибка в моей жизни", – заявил Оздемир.

За свою карьеру швейцарец провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу. Под эгидой UFC Оздемир выступает с 2017 года и ранее был претендентом на чемпионский титул в полутяжелом весе.