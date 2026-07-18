20 Июля 2026
RU

Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг

ММА
Новости
18 Июля 2026 03:12
63
Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг

Швейцарский боец UFC Волкан Оздемир получил 16-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает İdman.Biz, в допинг-пробе спортсмена, взятой в феврале, был обнаружен эритропоэтин (EPO), входящий в список запрещенных препаратов.

По словам 36-летнего бойца, он принял препарат по рекомендации врача, рассчитывая ускорить восстановление после травмы.

"Это было мое решение. И это была самая большая ошибка в моей жизни", – заявил Оздемир.

За свою карьеру швейцарец провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу. Под эгидой UFC Оздемир выступает с 2017 года и ранее был претендентом на чемпионский титул в полутяжелом весе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон
19 Июля 19:47
ММА

Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Боец раскрыл характер травмы после поражения от Холлоуэя
Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора
19 Июля 17:53
ММА

Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора

Глава UFC призвал прекратить разговоры о возвращении ирландца в октагон

Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком
19 Июля 13:59
ММА

Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком - ВИДЕО

Конфликт между бойцами вспыхнул спустя несколько минут после турнира RAF

Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 11:46
ММА

Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Представитель Азербайджана одержал не только яркую победу на старте, но привлек внимание главы UFC Даны Уайта

Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга
18 Июля 04:47
ММА

Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга

Заур Гаджиев резко высказался о казахстанском сопернике после ничьей в Алматы

Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя
18 Июля 00:06
ММА

Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя

Ирландец хочет вновь встретиться с Максом Холлоуэем

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти