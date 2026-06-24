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Колумбия - в плей-офф ЧМ-2026: Конго проиграл, но сохранил шансы - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
24 Июня 2026 08:45
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Колумбия - в плей-офф ЧМ-2026: Конго проиграл, но сохранил шансы - ВИДЕО

Сборная Колумбии по футболу одержала минимальную победу над ДР Конго во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, матч группы K завершился со счетом 1:0.

С первых минут фаворит завладел инициативой и больше контролировал мяч. Колумбия регулярно создавала напряжение у ворот соперника, а Луис Диас дважды отправлял мяч в сетку, однако оба гола были отменены после вмешательства VAR.

ДР Конго грамотно оборонялся и долгое время сохранял нулевой счет. Африканская команда также отвечала опасными контратаками, однако оборона колумбийцев и голкипер Камило Варгас действовали надежно.Колумбия владела преимуществом на протяжении большей части встречи и создала больше моментов, однако долгое время не могла пробить вратаря соперника Лионеля Мпаси, который несколько раз выручил свою команду. После этой победы южноамериканская сборная набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. ДР Конго с 1 баллом сохранила лишь теоретические шансы на выход из группы.

Развязка наступила на 76-й минуте. Единственный гол в матче забил защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос. После передачи Хуана Кинтеро он сместился с правого фланга и пробил, а мяч по пути задел защитника Стива Капуади и влетел в ворота. Для Муньоса этот мяч стал вторым на турнире. В оставшееся время конголезцы попытались спасти матч, но изменить счет не сумели.

Благодаря этой победе Колумбия набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. ДР Конго сохранил шансы на продолжение борьбы, однако теперь его судьба зависит от результатов заключительного тура.

Положение в группе K после двух туров:

Колумбия – 6 очков
Португалия – 4
ДР Конго – 1
Узбекистан – 0

В последнем туре Колумбия встретится с Португалией в борьбе за первое место в группе, а ДР Конго сыграет с Узбекистаном. Для африканской команды победа станет обязательным условием для сохранения надежд на выход в плей-офф.

İdman.Biz
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