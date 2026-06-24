Дешам пропустит матч сборной Франции с норвежцами из-за смерти матери

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отправится на родину из-за смерти матери и пропустит матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Норвегии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Встреча пройдет 26 июня.

Сборные Франции и Норвегии выступают в группе I, обе команды набрали по 6 очков и гарантировали выход в плей-офф. Для того, чтобы занять первую строчку, французам необходимо не проиграть в заключительной встрече предварительного этапа.