Роналду и Месси могут встретиться в 1/4 финала ЧМ-2026

Сборные Португалии и Аргентины могут встретиться в четвертьфинале ЧМ-2026 по текущей турнирной сетке.

Португальцы, во втором туре группового этапа разгромив сборную Узбекистана (5:0), временно возглавили турнирную таблицу группы K. Если они выйдут в плей-офф с первого места, то попадут в одну четверть с Аргентиной, которая уже гарантировала себе первую строчку в квартете J.

Таким образом, главные звезды португальской и аргентинской команд — Криштиану Роналду и Лионель Месси — могут сыграть друг против друга уже в 1/4 финала чемпионата мира.

Отметим, что сборные Колумбии и ДР Конго пока не провели очный матч, и положение Португалии в группе K может измениться еще во втором туре.