Роналду признан лучшим игроком матча между Португалией и Узбекистаном

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку матча группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Игра прошла 23 июня на арене "ЭнЭрДжи Стэдиум" в Хьюстоне (США) и завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев. Роналду стал вторым игроком старше 40 лет, забившим на чемпионате мира. Самым возрастным автором гола в истории турнира является камерунец Роже Милла.

Португалец довел число голов за свою национальную команду до 145.