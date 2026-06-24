Гана вошла в четверку команд без пропущенных мячей на ЧМ-2026

Сборная Ганы по футболу вошла в число четырех команд, которые после двух туров чемпионата мира 2026 года еще не пропускали.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовом матче турнира ганцы обыграли Панаму со счетом 1:0, а во втором туре сыграли вничью с Англией - 0:0.

Таким образом, Гана сохранила свои ворота в неприкосновенности в двух матчах подряд и вошла в число команд, которые пока не пропускали на нынешнем мундиале. Помимо африканской сборной, в этот список входят Мексика, Испания и Аргентина.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.