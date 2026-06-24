День рождения на фоне нового рекорда ЧМ: Лионель Месси празднует 39-летие

Живая легенда мирового футбола и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сегодня празднует 39-й день рождения.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинец встретил эту дату в разгар чемпионата мира-2026, где он вновь напоминает, почему его имя давно вышло за пределы футбольной статистики.

Месси родился 24 июня 1987 года в Росарио. В детстве он занимался в системе "Ньюэллс Олд Бой", а в 13 лет переехал в Испанию и оказался в академии "Барселоны". Именно там началась большая история: дебют в основной команде, первые трофеи, рекорды, четыре победы в Лиге чемпионов, золотая эпоха с Хави, Иньестой и Гвардиолой, а затем годы, в которые Месси стал символом не только клуба, но и целого футбольного поколения.

В его карьере также были “ПСЖ” и "Интер Майами", где он играет и по сей день, но главная эмоциональная линия всегда была связана с Аргентиной. Долгие годы Месси упрекали в том, что он не может выиграть большой турнир со сборной. Этот разговор окончательно завершился после побед на Кубке Америки-2021, чемпионате мира-2022 и Кубке Америки-2024. К 39 годам у него восемь "Золотых мячей", титул чемпиона мира, статус лучшего бомбардира в истории мундиалей и репутация игрока, который меняет матчи не только голами, но и самим присутствием на поле.

Немало болельщиков у Месси и в Азербайджане. Сравнительно недавно они получили редкую возможность увидеть аргентинца воочию: в декабре 2024 года он вместе с другими звездами "Интер Майами" - Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой - прилетал в Баку. Встреча с футболистами прошла в Baku Crystal Hall и стала одним из самых ярких спортивных событий для азербайджанских поклонников мирового футбола. Тогда Месси поблагодарил Азербайджан за теплый прием, а сам визит еще раз показал, насколько далеко простирается его популярность.

Нынешний мундиаль стал для Месси еще одним доказательством его уникального долголетия. В первых двух матчах ЧМ-2026 он забил все пять голов Аргентины: хет-трик в ворота Алжира и дубль в игре с Австрией. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя свой показатель до 18 голов и превзойдя прежнее достижение немца Мирослава Клозе. Аргентина досрочно вышла в плей-офф, а команда Лионеля Скалони вновь выглядит собранной вокруг своего капитана.

Интересно, что сам Месси давно не любит превращать личные даты в шоу. Публично не сообщалось, как именно он отметит 39-й день рождения во время чемпионата мира. Сборная Аргентины готовится к заключительному матчу группы против Иордании, поэтому праздник, вероятно, пройдет в рабочей атмосфере команды. Зато в Аргентине день рождения Месси совпал с новой волной национального восхищения: болельщики отмечают не только дату, но и его новый рекорд на чемпионатах мира.

Пожалуй, самый лучший подарок Месси сделал себе сам - подошел к 39-летию не в статусе легенды, которая доигрывает последние главы, а в роли футболиста, который по-прежнему решает судьбу матчей чемпионата мира.

И в этом, возможно, главный феномен Месси. Его карьера давно могла бы восприниматься как завершенная великая история. Но он снова выходит на поле, снова забивает, снова ведет за собой Аргентину и снова заставляет говорить не о прошлом, а о настоящем. В 39 лет Месси остается не памятником самому себе, а живым участником большой футбольной гонки.