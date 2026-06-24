Невеста Роналду смотрела матч Португалии с Узбекистаном в одной футболке - ФОТО

Невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, в каком образе смотрела матч чемпионата мира по футболу против Узбекистана.

Как сообщает İdman.Biz, встречу группового этапа ЧМ-2026, завершившуюся победой Португалии со счетом 5:0, Джорджина смотрела по телевизору и делилась эмоциями в соцсетях.

После первого гола Роналду она опубликовала фото, на котором позирует у экрана в футболке сборной Португалии с номером своего жениха.

Отметим, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду состоят в отношениях с 2016 года и считаются одной из самых известных пар в мире спорта.