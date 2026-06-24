Кукурелья готов выполнять за Винисиуса всю черновую работу

Защитник мадридского "Реала" Марк Кукурелья поделился ожиданиями от игры на одном фланге с Винисиусом Жуниором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, испанский футболист уверен, что быстро найдет взаимопонимание с одним из лидеров "сливочных".

"Уверен, мы с ним найдем общий язык на поле. Если Винисиус не станет оттягиваться назад в оборону - ничего страшного, я закрою эти зоны и возьму на себя ту работу, которую ему делать не хочется. Главное, чтобы он оставался свежим и продолжал приносить результат", - заявил Кукурелья.

По словам защитника, он готов выполнять большой объем оборонительной работы ради того, чтобы бразилец мог максимально эффективно действовать в атаке.

Кукурелья также отметил значимость Винисиуса для мадридского клуба.

"Винисиус уже не раз доказывал, что является одним из ключевых и самых влиятельных игроков "Реала" в матчах Лиги чемпионов", - подчеркнул футболист.

Напомним, что 15 июня "Реал" официально объявил о переходе Кукурельи из "Челси". Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее воспитанник "Барселоны" выступал за "Челси" с 2022 года.