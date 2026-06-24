24 Июня 2026
RU

Кукурелья готов выполнять за Винисиуса всю черновую работу

ЧМ-2026
Новости
24 Июня 2026 23:16
5
Кукурелья готов выполнять за Винисиуса всю черновую работу

Защитник мадридского "Реала" Марк Кукурелья поделился ожиданиями от игры на одном фланге с Винисиусом Жуниором.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, испанский футболист уверен, что быстро найдет взаимопонимание с одним из лидеров "сливочных".

"Уверен, мы с ним найдем общий язык на поле. Если Винисиус не станет оттягиваться назад в оборону - ничего страшного, я закрою эти зоны и возьму на себя ту работу, которую ему делать не хочется. Главное, чтобы он оставался свежим и продолжал приносить результат", - заявил Кукурелья.

По словам защитника, он готов выполнять большой объем оборонительной работы ради того, чтобы бразилец мог максимально эффективно действовать в атаке.

Кукурелья также отметил значимость Винисиуса для мадридского клуба.

"Винисиус уже не раз доказывал, что является одним из ключевых и самых влиятельных игроков "Реала" в матчах Лиги чемпионов", - подчеркнул футболист.

Напомним, что 15 июня "Реал" официально объявил о переходе Кукурельи из "Челси". Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до 2032 года. Ранее воспитанник "Барселоны" выступал за "Челси" с 2022 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Босния и Герцеговина и Катар начали решающий матч на чемпионате мира
23:03
ЧМ-2026

Босния и Герцеговина и Катар начали решающий матч на чемпионате мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Команды ведут борьбу за путевку в плей-офф

Стартовал матч Швейцария - Канада на чемпионате мира-2026
23:01
ЧМ-2026

Стартовал матч Швейцария - Канада на чемпионате мира-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Лидеры группы B определяют победителя квартета
США смягчили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира
22:43
ЧМ-2026

США смягчили ограничения для сборной Ирана на чемпионате мира

Команде разрешили прибывать на матчи за два дня до игры

Месси и Мбаппе вошли в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ без учета пенальти
21:44
ЧМ-2026

Месси и Мбаппе вошли в топ-3 лучших бомбардиров ЧМ без учета пенальти

Аргентинец и француз делят второе место в историческом рейтинге

ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:58
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу стартует заключительный тур группового этапа, который расставит все точки над “i”

Аргентина - фаворит, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:26
ЧМ-2026

Аргентина - фаворит, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Команда Месси выглядит самой цельной сборной турнира, а Португалия, Бразилия и Англия не внушают полного доверия

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль