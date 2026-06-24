ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу сегодня стартует заключительный тур группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, в 14-й игровой день будут сыграны шесть матчей в группах A, B и C. Где-то уже многое понятно, но почти в каждой группе еще остается своя интрига: борьба за первое место, за прямой выход в плей-офф или хотя бы за шанс пройти дальше с третьей позиции.

Группа A

Мексика - 6

Южная Корея - 3

Чехия - 1

ЮАР - 1

Чехия – Мексика (25 июня, 05:00, здесь и далее по Баку)

Мексика уже решила главную задачу и досрочно обеспечила себе первое место в группе после побед над ЮАР (2:0) и Южной Кореей (2:1). Но для хозяев турнира матч на "Ацтеке" все равно не будет формальностью: дома от команды ждут не просто результата, а продолжения уверенного хода. У Чехии ситуация совсем другая - после поражения от Южной Кореи (1:2) и ничьей с ЮАР (1:1) ей нужна только победа, иначе дальше придется считать чужие очки и расклады третьих мест.

ЮАР - Южная Корея (25 июня, 05:00)

Южная Корея подходит к последнему туру в более удобном положении. После победы над Чехией (2:1) и поражения от Мексики (1:2) ей достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. Но играть на ничью против ЮАР опасно: южноафриканцы после поражения от Мексики (0:2) и ничьей с Чехией (1:1) еще остаются в борьбе и будут вынуждены идти вперед. Здесь все может решить один эпизод - ошибка в обороне, стандарт или быстрый гол.

Группа B

Канада - 4

Швейцария - 4

Босния и Герцеговина - 1

Катар - 1

Швейцария – Канада (24 июня, 23:00)

Это главный матч группы B. Канада после ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) и разгрома Катара (6:0) подходит к игре с хорошей разницей мячей и поддержкой домашней арены в Ванкувере. Швейцария тоже идет без поражений: ничья с Катаром (1:1) и победа над Боснией и Герцеговиной (4:1) оставили ее в борьбе за первое место. Матч обещает быть не столько открытым, сколько очень расчетливым - цена ошибки слишком высока.

Босния и Герцеговина – Катар (24 июня, 23:00)

Обе команды имеют по одному очку, поэтому ничья почти никого не устроит. Босния и Герцеговина начала турнир с ничьей против Канады (1:1), но затем тяжело проиграла Швейцарии (1:4). Катар после ничьей со Швейцарией (1:1) получил болезненный удар от Канады (0:6), и теперь ему нужно не только победить, но и психологически прийти в себя. Это матч последнего шанса, где команды будут играть не за красоту, а за возможность остаться в турнире.

Группа C

Бразилия - 4

Марокко - 4

Шотландия - 3

Гаити - 0

Шотландия – Бразилия (25 июня, 02:00)

Бразилия лидирует в группе после ничьей с Марокко (1:1) и победы над Гаити (3:0), но спокойного вечера у нее все равно не будет. Ничья почти решит задачу, победа укрепит первое место, а поражение может заметно усложнить расклад. Шотландия после победы над Гаити (1:0) и поражения от Марокко (0:1) остается в борьбе и будет цепляться за каждый стандарт, подбор и отскок. Для Бразилии это проверка на хладнокровие, для шотландцев - шанс сотворить один из самых громких результатов тура.

Марокко – Гаити (25 июня, 02:00)

Марокко проводит очень собранный групповой этап: ничья с Бразилией (1:1) и победа над Шотландией (1:0) поставили команду в отличное положение перед последним туром. Теперь главное - не испортить все в матче с Гаити, которая после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) уже потеряла шансы на продолжение борьбы. На бумаге преимущество у марокканцев очевидное, но такие игры тоже нужно уметь спокойно доводить до победы.