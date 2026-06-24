24 Июня 2026
RU

ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Обзор
24 Июня 2026 17:58
17
ЧМ-2026: Канада и Швейцария выявят победителя группы, Шотландия готовится удивить Бразилию – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу сегодня стартует заключительный тур группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, в 14-й игровой день будут сыграны шесть матчей в группах A, B и C. Где-то уже многое понятно, но почти в каждой группе еще остается своя интрига: борьба за первое место, за прямой выход в плей-офф или хотя бы за шанс пройти дальше с третьей позиции.

Группа A

Мексика - 6
Южная Корея - 3
Чехия - 1
ЮАР - 1

Чехия – Мексика (25 июня, 05:00, здесь и далее по Баку)

Мексика уже решила главную задачу и досрочно обеспечила себе первое место в группе после побед над ЮАР (2:0) и Южной Кореей (2:1). Но для хозяев турнира матч на "Ацтеке" все равно не будет формальностью: дома от команды ждут не просто результата, а продолжения уверенного хода. У Чехии ситуация совсем другая - после поражения от Южной Кореи (1:2) и ничьей с ЮАР (1:1) ей нужна только победа, иначе дальше придется считать чужие очки и расклады третьих мест.

ЮАР - Южная Корея (25 июня, 05:00)

Южная Корея подходит к последнему туру в более удобном положении. После победы над Чехией (2:1) и поражения от Мексики (1:2) ей достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. Но играть на ничью против ЮАР опасно: южноафриканцы после поражения от Мексики (0:2) и ничьей с Чехией (1:1) еще остаются в борьбе и будут вынуждены идти вперед. Здесь все может решить один эпизод - ошибка в обороне, стандарт или быстрый гол.

Группа B
Канада - 4
Швейцария - 4
Босния и Герцеговина - 1
Катар - 1

Швейцария – Канада (24 июня, 23:00)

Это главный матч группы B. Канада после ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) и разгрома Катара (6:0) подходит к игре с хорошей разницей мячей и поддержкой домашней арены в Ванкувере. Швейцария тоже идет без поражений: ничья с Катаром (1:1) и победа над Боснией и Герцеговиной (4:1) оставили ее в борьбе за первое место. Матч обещает быть не столько открытым, сколько очень расчетливым - цена ошибки слишком высока.

Босния и Герцеговина – Катар (24 июня, 23:00)

Обе команды имеют по одному очку, поэтому ничья почти никого не устроит. Босния и Герцеговина начала турнир с ничьей против Канады (1:1), но затем тяжело проиграла Швейцарии (1:4). Катар после ничьей со Швейцарией (1:1) получил болезненный удар от Канады (0:6), и теперь ему нужно не только победить, но и психологически прийти в себя. Это матч последнего шанса, где команды будут играть не за красоту, а за возможность остаться в турнире.

Группа C

Бразилия - 4
Марокко - 4
Шотландия - 3
Гаити - 0

Шотландия – Бразилия (25 июня, 02:00)

Бразилия лидирует в группе после ничьей с Марокко (1:1) и победы над Гаити (3:0), но спокойного вечера у нее все равно не будет. Ничья почти решит задачу, победа укрепит первое место, а поражение может заметно усложнить расклад. Шотландия после победы над Гаити (1:0) и поражения от Марокко (0:1) остается в борьбе и будет цепляться за каждый стандарт, подбор и отскок. Для Бразилии это проверка на хладнокровие, для шотландцев - шанс сотворить один из самых громких результатов тура.

Марокко – Гаити (25 июня, 02:00)

Марокко проводит очень собранный групповой этап: ничья с Бразилией (1:1) и победа над Шотландией (1:0) поставили команду в отличное положение перед последним туром. Теперь главное - не испортить все в матче с Гаити, которая после поражений от Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3) уже потеряла шансы на продолжение борьбы. На бумаге преимущество у марокканцев очевидное, но такие игры тоже нужно уметь спокойно доводить до победы.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Аргентина - фаворит, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:26
ЧМ-2026

Аргентина - фаворит, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Команда Месси выглядит самой цельной сборной турнира, а Португалия, Бразилия и Англия не внушают полного доверия

День рождения на фоне нового рекорда ЧМ: Лионель Месси празднует 39-летие
11:39
ЧМ-2026

День рождения на фоне нового рекорда ЧМ: Лионель Месси празднует 39-летие - ВИДЕО

Несмотря на возраст, лидер сборной Аргентины продолжает удивлять своей игрой и бомбардирскими качествами

Невеста Роналду смотрела матч Португалии с Узбекистаном в одной футболке - ФОТО
11:34
ЧМ-2026

Невеста Роналду смотрела матч Португалии с Узбекистаном в одной футболке - ФОТО

Джорджина Родригес показала в соцсетях, как поддерживала Криштиану Роналду во время игры ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Гана вошла в четверку команд без пропущенных мячей на ЧМ-2026
10:18
ЧМ-2026

Гана вошла в четверку команд без пропущенных мячей на ЧМ-2026

Африканская сборная после двух туров сохранила ворота в неприкосновенности вместе с Мексикой, Испанией и Аргентиной

Футболист "Туран Товуза" передал привет болельщикам клуба с ЧМ-2026
09:43
ЧМ-2026

Футболист "Туран Товуза" передал привет болельщикам клуба с ЧМ-2026 - ВИДЕО

Панамский защитник Родерик Миллер записал обращение после матча с Хорватией и назвал участие на мундиале большой честью

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу