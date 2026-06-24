Аргентина подтверждает статус фаворита, Норвегия взлетает, Португалия буксует: что показал второй тур ЧМ-2026

После двух туров чемпионат мира в США, Канаде и Мексике наконец начал приобретать внятные очертания. Стартовая суета и первые эмоциональные реакции уже не так важны: теперь турнир можно оценивать по реальному содержанию. И здесь картина становится заметно интереснее. Одни фавориты подтверждают статус не только очками, но и качеством футбола, другие пока живут больше вывеской, чем игрой, а среди команд второго эшелона уже появились те, кто вполне может испортить жизнь любому гранду.

Как сообщает İdman.Biz, после второго тура в плей-офф уже вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия. Ряд сборных, напротив, лишился шансов на выход из группы еще до заключительного матча. В их числе Гаити, Турция, Тунис, Иордания и Панама. Но сухой список квалифицировавшихся и вылетевших сейчас даже менее интересен, чем то, как именно команды пришли к этим промежуточным итогам.

Главный взлет второго тура - Норвегия

Если выбирать команду, которая после двух матчей сильнее всех подняла собственные акции, то это Норвегия. Скандинавы не просто взяли шесть очков, а сделали это так, что теперь к ним уже нельзя относиться как к симпатичной команде с Холандом и Эдегором. В первом туре Норвегия уверенно разобрала Ирак - 4:1, а во втором выиграла у Сенегала - 3:2. И вот именно матч с сенегальцами, а не сама победа над Ираком, сделал норвежцев одной из самых интересных сборных старта турнира.

Против Сенегала команда Столе Сольбаккена не выглядела идеальной, но показала главное: она умеет не только давить аутсайдера, но и выдерживать матч, в котором соперник отвечает тем же темпом и физикой. Норвежцы забили трижды, Холанд оформил дубль, а до этого он отличился и в игре с Ираком. В сумме у него уже четыре мяча после двух туров. Но важнее даже не статистика Холанда, а общий рисунок. Норвегия играет быстро, вертикально, агрессивно, не боится высокого прессинга и не производит впечатления команды, которая держится исключительно на индивидуальном классе двух звезд. Пока это еще не фаворит турнира, но точно одна из сборных, которые за две игры изменили отношение к себе сильнее всех.

Аргентина пока выглядит самой взрослой командой турнира

Если Норвегия - это главный взлет, то Аргентина пока выглядит самым цельным и зрелым фаворитом. Действующий чемпион мира начал турнир с победы над Алжиром - 3:0, а затем спокойно обыграл Австрию - 2:0. Важна не только разница мячей 5:0, но и то, насколько уверенно аргентинцы контролируют происходящее. Они не устраивают показательных разносов ради красоты, зато очень мало позволяют сопернику и почти не теряют структуру по ходу игры.

В матче с Алжиром команда Лионеля Скалони быстро обозначила разницу в классе и не дала игре уйти в нервный сценарий. Встреча с Австрией была чуть более вязкой, но и там Аргентина выглядела хозяином положения. Месси забил все пять мячей сборной на турнире, но нынешняя Аргентина хороша тем, что даже вокруг 39-летнего лидера не строится футбольный культ личности. У этой сборной есть баланс, дисциплина и редкое для старта турнира ощущение спокойствия. Пока именно Аргентина выглядит командой, которая лучше всех сочетает статус, качество игры и турнирную зрелость.

Франция и Германия подтверждают класс, но по-разному

Франция пока идет без потерь и без лишнего шума. Команда Дидье Дешама обыграла Сенегал - 3:1, а затем не оставила шансов Ираку - 3:0. В обоих матчах французы не выглядели так ярко, как, например, Германия в игре с Кюрасао, но их футбол пока кажется очень рациональным и взрослым. Сенегал - не проходной соперник, однако Франция забила ему трижды и в целом не позволила превратить матч в силовую мясорубку. Ирак был соперником заметно проще, но и там французы не стали устраивать цирк с пропущенными моментами и нервной концовкой, а просто забрали свои 3:0.

Германия, наоборот, стартовала куда более шумно. В первом туре команда разгромила Кюрасао - 7:1, а во втором обыграла Кот-д’Ивуар - 2:1. И вот эта связка результатов как раз многое говорит о немцах. Разнос Кюрасао дал красивую витрину и лучший на турнире пока что счет среди фаворитов, но по-настоящему важной была вторая игра. Кот-д’Ивуар - соперник уже совсем другого уровня, и там Германия не устроила парад голов, зато показала, что умеет дожимать более плотные матчи и не разваливаться, если игра идет не по идеальному сценарию. Поэтому Франция и Германия пока подтверждают статус, но разными способами: французы - за счет устойчивости и атакующего класса, немцы - за счет сочетания разгромной мощи и турнирной дисциплины.

Португалия пока живет между именем и качеством игры

На другом полюсе среди фаворитов пока находится Португалия. Если смотреть только на цифры, все вроде бы не так плохо: ничья с ДР Конго - 1:1 и затем разгром Узбекистана - 5:0. Но если смотреть именно футбол, то вопросов пока больше, чем ответов.

Матч с ДР Конго стал тревожным сигналом не потому, что Португалия потеряла очки, а потому, что она не выглядела командой, способной навязать сопернику свой ритм. Для сборной, которую до турнира называли одним из претендентов на титул, это слишком скромная заявка. Да, потом был разгром Узбекистана, где Роналду оформил дубль, а сама Португалия наконец развернулась в атаке. Но 5:0 над дебютантом турнира пока не отменяют того, что против более организованного и физически плотного соперника команда Роберто Мартинеса уже споткнулась. Поэтому Португалия пока не выглядит сборной, которая контролирует турнир так, как это делают Аргентина или Франция.

Бразилия и Англия пока не дают ощущения мощи

С Бразилией похожая история, только без разгрома, который хотя бы временно успокаивает публику. Бразильцы начали турнир с ничьей против Марокко - 1:1. И это был как раз тот матч, где фаворит должен был не просто брать очки, а показывать, за счет чего он собирается проходить длинную дистанцию. Вместо этого Бразилия оставила впечатление команды, у которой достаточно класса, чтобы создавать моменты, но пока не хватает внутренней цельности. Победа над Гаити - 3:0 чуть поправила фон, но это тот случай, когда счет нельзя переоценивать. Гаити на этом турнире уже вылетела, а значит, сама по себе эта победа еще не говорит о том, что Бразилия вернулась в режим настоящего фаворита.

Англия, пожалуй, пока вообще одна из самых странных команд среди грандов. С одной стороны, у нее есть убедительная победа над Хорватией - 4:2. С другой - затем пришла нулевая ничья с Ганой, после которой вопросы к англичанам только усилились. Если после 4:2 можно было говорить, что команда Томаса Тухеля просто играет смело и временами слишком открыто, то матч с Ганой показал другую проблему: Англия умеет создавать давление, но не всегда понимает, как превращать его в зрелый и последовательный футбол. По составу это одна из сильнейших сборных турнира. По качеству игры после двух туров - пока нет.

Канада уже не просто хозяин, а один из самых заметных сюрпризов

Если Норвегия - главная сенсация по уровню игры, то Канада пока один из самых приятных турнирных сюрпризов по динамике. Все начиналось для хозяев спокойно: ничья с Боснией и Герцеговиной - 1:1 не выглядела чем-то выдающимся. Но затем канадцы просто уничтожили Катар - 6:0, и это уже результат, мимо которого невозможно пройти.

Понятно, что Катар не тянет на топ-соперника, и из одной такой победы не надо делать вывод, будто Канада внезапно стала скрытым фаворитом турнира. Но сам характер этого матча важен. Хозяева не просто взяли три очка, а сыграли так, будто почувствовали собственную силу и перестали быть командой, которая на домашнем чемпионате просто надеется не опозориться. После 6:0 Канада уже выглядит сборной, которую в плей-офф никто не захочет получить просто для удобства.

Марокко и Кабо-Верде тоже заслужили отдельного разговора

Марокко пока делает ровно то, что от сильной и неудобной команды ждут на коротком турнире. Сначала африканцы отобрали очки у Бразилии - 1:1, а затем обыграли Шотландию - 1:0. Это не футбол ради эстетики, но очень турнирный футбол: цепкий, собранный, неприятный для соперника. Марокканцы пока не выглядят командой, которая будет разрывать фаворитов, зато уже сейчас похожи на сборную, способную утащить в вязкий матч почти любого.

Кабо-Верде идет по похожей траектории. Нулевая ничья с Испанией уже была очень крепким результатом, а затем команда выдала 2:2 с Уругваем и сохранила реальные шансы на выход из группы. Пока рано говорить о большом чуде, но Кабо-Верде уже сделал достаточно, чтобы его перестали воспринимать как случайного участника турнира.

Турция, Тунис и Панама уже почти ушли со сцены

Среди сборных, для которых турнир фактически закончился после двух туров, особенно показательно выглядят Турция и Тунис. Турки проиграли Австралии - 0:2, а затем уступили Парагваю - 0:1. Итог - ноль очков, ноль забитых мячей и довольно ясный вывод: эта команда банально не выдержала уровень чемпионата мира в атаке. Турция не была безнадежной по игре, но на таком турнире бессмысленно красиво подходить к чужой штрафной, если ты не способен довести хотя бы что-то до гола.

У Туниса картина еще жестче. Поражение от Швеции - 1:5 и затем 0:4 от Японии превратили команду в один из главных символов оборонительного развала на групповом этапе. Девять пропущенных мячей за два тура - это уже не вопрос неудачного календаря, а прямое указание на системную несостоятельность.

Панама тоже вылетела досрочно, уступив сначала Гане - 0:1, а затем Хорватии - 0:1. Но в ее случае это скорее история о команде, которая просто оказалась ниже общего уровня группы, а не о провале в полном смысле слова.

Третий тур будет не про красоту, а про математику и нервы

Новый формат с восемью лучшими третьими местами делает третий тур особенно неприятным для прогнозов. Теперь многие команды будут играть не только на победу, но и на разницу мячей, на количество забитых голов и на право просто не утонуть слишком глубоко. Именно поэтому группа A с Мексикой, Южной Кореей, Чехией и ЮАР остается живой, группа B с Канадой, Швейцарией и Боснией тоже сохраняет интригу, а в группах G, H и L вообще легко получить ситуацию, где расклады придется считать до последней минуты.

Что в итоге

После двух туров чемпионат мира наконец перестал быть набором стартовых впечатлений и начал складываться в более честную картину. Аргентина пока выглядит самой цельной и зрелой командой турнира. Франция и Германия подтверждают статус, но каждая по-своему: французы - через рациональную мощь, немцы - через сочетание разгромного потенциала и умения дожимать плоткие матчи. Норвегия уже вырвалась из статуса симпатичного андердога и превратилась в реальную угрозу. Португалия, Бразилия и Англия пока еще должны доказать, что их статус фаворитов подкреплен не только именами на футболках.

А главное, у турнира наконец появился нерв. Уже есть команды, которые можно всерьез обсуждать как претендентов на титул, и есть сборные, которые выглядят готовыми испортить жизнь любому из них. Для группового этапа это, в общем, лучший возможный сценарий.