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Физиев: "Я рад вернуться домой и драться перед своим народом"

ММА
Новости
27 Июня 2026 10:01
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Физиев: "Я рад вернуться домой и драться перед своим народом"

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о семейной истории и признался, что поединок в Баку имеет для него особое значение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу UFC, участник главного боя турнира UFC Fight Night Baku заявил, что счастлив вновь выступить на исторической родине своих предков.

"Я рад вернуться домой и подраться перед своим народом на моей земле. Правительство СССР в свое время выселило мою семью в Центральную Азию без ничего. Но моя семья выжила, и теперь я могу вернуться на родину, где знаю многих людей и всегда ощущаю массовую поддержку.

Мне жаль, что мои дедушка и бабушка не могут этого увидеть. Они бы очень гордились этим моментом. Их выгнали, но я вернулся драться к ним на родину", - сказал Физиев.

Боец также подчеркнул, что намерен вновь подняться в число сильнейших легковесов UFC.

"Я должен быть первым. Я приложу все силы, чтобы снова забраться в топ-5", - отметил он.

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night Baku, который состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики, станет поединок Рафаэля Физиева с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
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