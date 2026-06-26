Азербайджанские бойцы встретились с соперниками перед UFC Baku - ВИДЕО

В Баку состоялась официальная церемония дуэлей взглядов перед турниром UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, представители Азербайджана по смешанным единоборствам встретились со своими соперниками накануне бойцовского вечера.

Рафаэль Физиев, который выступит в главном бою турнира, оказался лицом к лицу с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Назим Садыхов провел дуэль взглядов с бразильцем Матеусом Камило. Азербайджанский боец привлек внимание уверенным видом во время staredown.

Еще один представитель Азербайджана Фарман Гасанов встретился лицом к лицу с американцем Эриком Ноланом.

Таир Абдуллаев, в свою очередь, провел дуэль взглядов с бразильцем Джефферсоном Насименто.

Напомним, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном бою вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе, встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Орхан Фулади