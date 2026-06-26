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Пимблетт: "Я не уверен, что Топурия оправится от поражения"

ММА
Новости
26 Июня 2026 07:20
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Пимблетт: "Я не уверен, что Топурия оправится от поражения"

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчет того, как поражение в бою с американцем Джастином Гейджи скажется на испано-грузине Илии Топурии, для которого эта неудача стала первой на профессиональном уровне в ММА. Их поединок прошел 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом, сообщает İdman.Biz.

"Илии никогда не приходилось восстанавливаться после поражений. Топурия всегда был лишь молотком, но никогда — гвоздем. После того боя с Джастином я понял, что могу вернуться сильнее и лучше, поскольку у меня уже был опыт поражений. Но я не думаю, что Илия Топурия когда-либо вернется прежним.

Весь его настрой, все его эго сводилось к тому, что он считал и называл себя непобедимым. Илия устраивал даже празднования будущей победы накануне боя. Я просто не думаю, что он когда-нибудь будет прежним. Ему никогда не приходилось восстанавливаться после чего-то подобного. Мне же приходилось сталкиваться с трудностями раньше", — приводит слова Пимблетта портал MMA Fighting.

İdman.Biz
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