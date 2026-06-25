Табурет из угла Топурии на UFC Freedom 250 оценили более чем в 10 тысяч долларов - ФОТО

Необычный предмет с турнира UFC Freedom 250 вызвал большой интерес среди коллекционеров.

Как сообщает İdman.Biz, UFC Collectibles выставила на аукцион красный табурет из угла Илии Топурии, которым пользовалась команда бойца во время турнира UFC Freedom 250.

На момент публикации максимальная ставка за лот достигла 10 600 долларов (18 020 манатов). С учетом комиссии покупателя итоговая стоимость уже составляет 11 660 долларов (19 822 маната).

Торги стартовали 16 июня. За это время участники сделали 81 ставку с шагом от 100 до 600 долларов. Аукцион завершится 30 июня.

В описании лота говорится, что покупатель получит "подлинный кусок истории", использовавшийся во время одного из самых громких турниров UFC.

Напомним, что главным событием UFC Freedom 250 стал титульный поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи. Американец одержал победу техническим нокаутом после того, как команда Топурии отказалась выпускать своего бойца на заключительный раунд.