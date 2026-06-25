25 Июня 2026
RU

Табурет из угла Топурии на UFC Freedom 250 оценили более чем в 10 тысяч долларов - ФОТО

ММА
Новости
25 Июня 2026 03:16
15
Табурет из угла Топурии на UFC Freedom 250 оценили более чем в 10 тысяч долларов

Необычный предмет с турнира UFC Freedom 250 вызвал большой интерес среди коллекционеров.

Как сообщает İdman.Biz, UFC Collectibles выставила на аукцион красный табурет из угла Илии Топурии, которым пользовалась команда бойца во время турнира UFC Freedom 250.

На момент публикации максимальная ставка за лот достигла 10 600 долларов (18 020 манатов). С учетом комиссии покупателя итоговая стоимость уже составляет 11 660 долларов (19 822 маната).

Торги стартовали 16 июня. За это время участники сделали 81 ставку с шагом от 100 до 600 долларов. Аукцион завершится 30 июня.

В описании лота говорится, что покупатель получит "подлинный кусок истории", использовавшийся во время одного из самых громких турниров UFC.

Напомним, что главным событием UFC Freedom 250 стал титульный поединок Илии Топурии и Джастина Гэтжи. Американец одержал победу техническим нокаутом после того, как команда Топурии отказалась выпускать своего бойца на заключительный раунд.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэль Физиев о новом рейтинге UFC на основе ИИ: "Шняга какая-то"
24 Июня 22:59
ММА

Рафаэль Физиев о новом рейтинге UFC на основе ИИ: "Шняга какая-то"

Азербайджанский боец не впечатлен системой, которая оставила его за пределами топ-15

Бойцы UFC встретились с болельщиками в Баку
24 Июня 19:58
ММА

Бойцы UFC встретились с болельщиками в Баку - ОБНОВЛЕНО\ФОТО + ВИДЕО

Участники турнира UFC Fight Night провели открытую тренировку в Приморском парке

Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"
24 Июня 16:09
ММА

Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"

Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Мануэлем Торресом

Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"
24 Июня 16:03
ММА

Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"

Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Матеусом Камило

Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"
24 Июня 15:48
ММА

Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"

Российский боец заявил, что полностью сосредоточен на поединке в Баку

Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"
24 Июня 15:38
ММА

Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"

Бразилец заявил, что его конфликт с соперником выходит за пределы октагона

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа