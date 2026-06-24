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Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"

ММА
Новости
24 Июня 2026 15:38
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Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"

Бразильский боец ММА Мишель Перейра выступил на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night Baku, где ему предстоит встретиться с Шарабутдином Магомедовым.

Как сообщает İdman.Biz, поединок Перейры и Магомедова станет соглавным событием вечера, который пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене.

"Это будет интересный бой. Нас ждет тяжелое противостояние. Я должен победить своего соперника. Мы готовимся к этому бою и должны быть сильными", - сказал Перейра.

Бразилец также признался, что не испытывает симпатии к Магомедову из-за его слов после наводнений в Бразилии.

"Честно говоря, мне не нравится Шара Магомедов, и я не хотел бы с ним дружить. Я не слежу за ним в социальных сетях, мне неинтересно, что он публикует. Недавно были наводнения, и я помогал пострадавшим людям. Он заявил, что я делал это только ради внимания. Болельщики многое обо мне знают. Я делюсь событиями в соцсетях. Моя жизнь - как открытая книга", - добавил бразилец.

Отметим, что главным событием турнира UFC Fight Night Baku станет бой азербайджанца Рафаэля Физиева с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
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