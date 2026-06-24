24 Июня 2026
RU

Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"

ММА
Новости
24 Июня 2026 16:03
26
Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"

Азербайджанский боец ММА Назим Садыхов выступил на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, он заявил, что детально разобрал сильные и слабые стороны своего будущего соперника Матеуса Камило.

"Я изучил как слабые, так и сильные стороны соперника. Для этого я даже работал со специальными тренерами. До сих пор во всех своих боях я делал все, что мог. И дальше буду выступать с такой же самоотдачей. Получить бонус - не моя главная цель. Для меня самое важное - победить и показать хороший перформанс", - сказал Садыхов.

Он также остался доволен уровнем организации турнира.

"По сравнению с прошлым годом мы видим ряд новшеств. Азербайджан очень серьезно подошел к этому турниру. Организационная работа выстроена на высоком уровне, и чувствуется, что к соревнованию была проведена большая подготовка", - добавил азербайджанский боец.

Отметим, что в рамках турнира UFC Назим Садыхов встретится с бразильцем Матеусом Камило. Турнир пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку.

Напомним, в главном бою вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе, встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"
16:09
ММА

Рафаэль Физиев: "Пятираундовый бой - мое преимущество"

Азербайджанский боец рассказал о подготовке к поединку с Мануэлем Торресом

Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"
15:48
ММА

Шарабутдин Магомедов: "Хочу, чтобы Перейра показал свой лучший бой"

Российский боец заявил, что полностью сосредоточен на поединке в Баку

Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"
15:38
ММА

Мишель Перейра: "Мне не нравится Шара Магомедов"

Бразилец заявил, что его конфликт с соперником выходит за пределы октагона

Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"
15:28
ММА

Тахир Абдуллаев: "Главной целью было попасть в UFC"

Азербайджанский боец отметил особую мотивацию перед выступлением в Баку

Соперник Назима Садыхова: "В субботу вы увидите красивый бой"
15:03
ММА

Соперник Назима Садыхова: "В субботу вы увидите красивый бой"

Бразилец Матеус Камило заявил о готовности к поединку на турнире UFC в Баку

Чарльз Джонсон: "Опыт в муай-тай и боксе поможет мне в бою"
14:47
ММА

Чарльз Джонсон: "Опыт в муай-тай и боксе поможет мне в бою"

Американский боец UFC заявил, что готов нокаутировать соперника, если тот попытается навязать ему свою тактику

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано
21 Июня 18:30
Мировой футбол

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

"Бавария" намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира