Назим Садыхов: "Изучил сильные и слабые стороны соперника"

Азербайджанский боец ММА Назим Садыхов выступил на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, он заявил, что детально разобрал сильные и слабые стороны своего будущего соперника Матеуса Камило.

"Я изучил как слабые, так и сильные стороны соперника. Для этого я даже работал со специальными тренерами. До сих пор во всех своих боях я делал все, что мог. И дальше буду выступать с такой же самоотдачей. Получить бонус - не моя главная цель. Для меня самое важное - победить и показать хороший перформанс", - сказал Садыхов.

Он также остался доволен уровнем организации турнира.

"По сравнению с прошлым годом мы видим ряд новшеств. Азербайджан очень серьезно подошел к этому турниру. Организационная работа выстроена на высоком уровне, и чувствуется, что к соревнованию была проведена большая подготовка", - добавил азербайджанский боец.

Отметим, что в рамках турнира UFC Назим Садыхов встретится с бразильцем Матеусом Камило. Турнир пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку.

Напомним, в главном бою вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, выступающий в легком весе, встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.